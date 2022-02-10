У Львові крадій-невдаха застряг і попався копам 

Зловмисника побачили власники квартири.
У Львові копи зняли з балкона другого поверху чоловіка, який о п’ятій ранку розбив вікно і вдерся до чужого помешкання.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 лютого.
Власники квартири заскочили непроханого гостя на гарячому і той кинувся тікати назад вікном. Але щось пішло не так і злізти сам вже не зміг.
Копи, які приїхали на виклик, допомогти підозрюваному спуститися, надали першу допомогу, бо порізався склом, та передали його слідчим.
Нагадаємо, в Одесі чоловік через віконце замовив кави та цигарок, а потім, погрожуючи зброєю, почав вимагати від продавчині виручку.
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