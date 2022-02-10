Во Львове вор-неудачник застрял и попался копам

Злоумышленника увидели владельцы квартиры.
Во Львове копы сняли с балкона второго этажа мужчину, который в пять утра разбил окно и ворвался в чужое помещение.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 февраля.
Владельцы квартиры застали незваного гостя с поличным и тот бросился бежать через окно. Но что-то пошло не так и слезть сам уже не смог.
Копы, приехавшие на вызов, помогли подозреваемому спуститься, оказали первую помощь, потому что он порезался стеклом и передали его следователям.
Напомним, в Одессе мужчина через окошко заказал кофе и сигарет, а затем, угрожая оружием, потребовал от продавщицы выручку.
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