Во Львове вор-неудачник застрял и попался копам

Во Львове вор-неудачник застрял и попался копам

Злоумышленника увидели владельцы квартиры.

Во Львове копы сняли с балкона второго этажа мужчину, который в пять утра разбил окно и ворвался в чужое помещение.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 февраля.

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Владельцы квартиры застали незваного гостя с поличным и тот бросился бежать через окно. Но что-то пошло не так и слезть сам уже не смог.

Копы, приехавшие на вызов, помогли подозреваемому спуститься, оказали первую помощь, потому что он порезался стеклом и передали его следователям.

Новости Львова: копы сняли с балкона вора-неудачника

Напомним, в Одессе мужчина через окошко заказал кофе и сигарет, а затем, угрожая оружием, потребовал от продавщицы выручку.

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