У Львові в пожежі загинули троє людей

У квартирі, де зайнялося, знайшли тіла трьох дорослих: матері з сином та ще одного загиблого.
Троє людей загинули в пожежі у Львові. Зайнялося у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку у спальному районі. Пожежа сталася увечері, рятувальників викликали сусіди.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, вогнеборці за півгодини загасили полум’я, евакуацію пожильців з інших помешкань не проводили.
У квартирі, де зайнялося, знайшли тіла трьох дорослих: матері з сином та ще одного загиблого. Хто це - ще встановлюють. Родина була неблагополучна, кажуть сусіди. У квартирі уже давно відімкнули газопостачання та електрику за несплату. За попередньою інформацією, пожежа сталася через недбале поводження з вогнем.
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