Во Львове в пожаре погибли три человека

Во Львове в пожаре погибли три человека

В квартире, где загорелось, нашли тела трех взрослых: матери с сыном и еще одного погибшего.

Три человека погибли в пожаре во Львове. Загорелось в квартире на первом этаже двухэтажного дома в спальном районе. Пожар случился вечером, спасателей вызвали соседи.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, пожарники за полчаса погасили пламя, эвакуацию жильцов из других помещений не проводили.

В квартире, где загорелось, нашли тела троих взрослых: матери с сыном и еще одного погибшего. Кто это – еще устанавливают. Семья была неблагополучная, говорят соседи. В квартире уже давно отключили газоснабжение и электричество за неуплату. По предварительной информации, пожар произошел из-за небрежного обращения с огнем.

Пожар во Львове: три человека погибли в результате возгорания в квартире

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