Во Львове в пожаре погибли три человека

В квартире, где загорелось, нашли тела трех взрослых: матери с сыном и еще одного погибшего.
Три человека погибли в пожаре во Львове. Загорелось в квартире на первом этаже двухэтажного дома в спальном районе. Пожар случился вечером, спасателей вызвали соседи.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, пожарники за полчаса погасили пламя, эвакуацию жильцов из других помещений не проводили.
В квартире, где загорелось, нашли тела троих взрослых: матери с сыном и еще одного погибшего. Кто это – еще устанавливают. Семья была неблагополучная, говорят соседи. В квартире уже давно отключили газоснабжение и электричество за неуплату. По предварительной информации, пожар произошел из-за небрежного обращения с огнем.
Читайте также:
- Как встречать год Синего Водяного Тигра: что надеть, кого пригласить, что поставить на стол
- Что не стоит дарить на новый 2022 год, чтобы не обидеть Тигра и хозяев
- Как правильно выбрать пушистую новогоднюю елку: 10 советов, чтобы купить лесную красавицу к праздникам