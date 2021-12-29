У Львові заповнені травмпунки через крижаний дощ

Комунальники посипають шляхи і тротуари, та дощ робить їхні зусилля марними.

У Львівській області йде дощ і при температурі мінус чотири одразу примерзає. Трафік суттєво сповільнився, сталося понад два десятки незначних ДТП.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

У Львові за мінусової температури від самого ранку йде дощ, тож тротуари та внутрішньоквартальні проїзди переважно покриті льодом. Основні магістралі комунальники встигли посипати сумішшю. Утім, трафік суттєво сповільнився, зараз у Львові затори. Упродовж дня зафіксували понад два десятка незначних аварій, це не багато.

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«Самі бачите, що машини рухаються дуже помалу, я он 4 кілометрів проїхав за хвилин 25, то дуже довго», - кажуть водії.

Справжнє випробування сьогодні спіткало пішоходів, тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. У травмпунктах ажіотаж, за минулу добу звернулося сто осіб, два десятки шпиталізували, бо у них важкі травми. Комунальники посипають піском та соляною сумішшю слизькі тротуари, але дощ зводить їхню роботу нанівець.

На трасах області, зокрема перевалах теж час до часу дощить, там працюють дорожники і запевняють, що на всіх ділянках проїзд забезпечений. Утім без нагальної потреби просять не виїздити.

У Львівській області дощ падає і одразу примерзає | Новини України

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