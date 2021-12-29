Во Львове заполнены травмпункты из-за ледяного дождя

Коммунальщики посыпают пути и тротуары, но дождь делает их усилия напрасными.

Во Львовской области идет дождь и при температуре минус четыре сразу примерзает. Трафик существенно замедлился, произошло более двух десятков незначительных ДТП.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Во Львове при минусовой температуре с самого утра идет дождь, так что тротуары и внутриквартальные проезды преимущественно покрыты льдом. Основные магистрали коммунальщики успели посыпать смесью. Впрочем, трафик замедлился, сейчас во Львове пробки. За день зафиксировали более двух десятков незначительных аварий, это не много.

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«Сами видите, что машины двигаются очень медленно, я вон 4 километров проехал за минут 25, так очень долго», — говорят водители.

Настоящее испытание сегодня настигло пешеходов, тротуары превратились в сплошной каток. В травмпунктах ажиотаж, за прошедшие сутки обратилось сто человек, два десятка госпитализировали, потому что у них тяжелые травмы. Коммунальщики посыпают песком и соляной смесью скользкие тротуары, но дождь сводит их на нет.

На трассах области, в частности, перевалах тоже время от времени дождит, там работают дорожники и уверяют, что на всех участках проезд обеспечен. Впрочем, без необходимости просят не выезжать.

Во Львовской области дождь падает и сразу примерзает | Новости Украины

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