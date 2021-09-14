У Польщі назвали терміни відмови від російського газу

А США вкотре заявили, що "Північний потік-2" — це помилковий проєкт для всієї Європи.

Польща цілком відмовиться від російського газу у 2023 році. Про це напередодні запуску скандального газогону "Північний потік-2" заявив повноважний представник уряду Польщі Петр Наїмський.

Про це йдеться 14 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Політик висловив сподівання, що газопровід Baltic Pipe запрацює вже за рік. Ним Польща планує отримувати паливо з Норвегії. І далі контракт із російським "Газпромом" вони не подовжуватимуть.

Тим часом у Державному департаменті США вкотре заявили: "Північний потік-2" — це помилковий проєкт для всієї Європи. Таку позицію офіційного Вашингтона висловив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН Амос Хохштайн заявив, що "Північний потік-2" — це продовження намірів Росії підірвати безпеку України вже не військовими, а економічними заходами.

Водночас представник Держдепу зауважив, що коли нинішня адміністрація прийшла до влади, зупинити "Північний потік-2" вже було неможливо. Тож нині США разом із партнерами готують контрзаходи на випадок недружніх дій "Газпрому".

Новини світу: Польща повністю відмовиться від російського газу у 2023 році

"Переговори про контрзаходи ми ведемо у себе вдома, тут з українським урядом, з Німеччиною, але ви розумієте, що ми не маємо наміру оголошувати їх публічно. Втім, моє сподівання, що вони не знадобляться. Моя надія, що Росія почула Ангелу Меркель, яка заявила і в Києві, і в Москві, що Берлін налаштований, щоб транзит газу через Україну продовжився навіть після запуску ПП2", — сказав він.

Нагадаємо:

Будівництво російського газогону в обхід України – "Північного потоку-2" – завершене. Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. Там розраховують, що вже в жовтні запустять трубопровід в експлуатацію. Хоча компанія-оператор, яка, власне, його будувала, говорить про кінець року.

Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. Там розраховують, що вже в жовтні запустять трубопровід в експлуатацію. Хоча компанія-оператор, яка, власне, його будувала, говорить про кінець року. Своєю чергою Україна хоче винести питання запуску "Північного потоку-2" на нормандський формат.

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