У Польщі відкрили мобільні центри, де можуть безкоштовно щепитися українці

Вакцину для заробітчан безкоштовно надав уряд Польщі.

У Польщі неподалік пунктів пропуску відкрили чотири мобільні центри, де можуть безкоштовно щепитися українці, які їдуть туди працювати або навчатися.

На вибір їм пропонують вакцини Пфайзер і АстраЗенека, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Місце вакцинації перебуває за 30 кілометрів від українського кордону. Саме щеплення безкоштовне, але для його отримання потрібен негативний тест на коронавірус. Його роблять зовсім поруч за 1 тисячу гривень. Також перед вакцинацією треба в анкеті вказати паспортні дані, місце роботи або ж проживання та чи немає скарг на здоров'я.

Мобільний пункт вакцинації поблизу Краківця працює цілодобово, але за день тут щеплюють не більше двадцяти людей. Після вакцинації, яка триває 15 хвилин, видають довідку, що віддають сімейному лікарю. Вакцину для заробітчан безкоштовно надав уряд Польщі.

Наразі на польсько-українському кордоні розгорнуті чотири центри вакцинації. У Польщі перебуває близько мільйонна українців. Тож польські медики сподіваються, після розголосу заробітчан та студентів, які хочуть щепитися, побільшає. Тим паче, що другу дозу можна буде отримати у будь-якому місті Польщі безоплатно.

Новини світу: у Польщі відкрили 4 мобільні центри, де можуть безкоштовно щепитися українці

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