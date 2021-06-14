В Польше открыли мобильные центры, где могут бесплатно привиться украинцы

Вакцину для работников бесплатно предоставило правительство Польши.

В Польше недалеко от пунктов пропуска открыли четыре мобильных центра, где могут бесплатно привиться украинцы, которые едут туда работать или учиться.

На выбор им предлагают вакцины Пфайзер и АстраЗенека, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Место вакцинации находится в 30 километрах от украинской границы. Именно прививки бесплатные, но для их получения нужен отрицательный тест на коронавирус. Его делают совсем рядом за 1000 гривен. Также перед вакцинацией надо в анкете указать паспортные данные, место работы или проживания и нет ли жалоб на здоровье.

Мобильный пункт вакцинации вблизи Краковца работает круглосуточно, но за день здесь прививают не более двадцати человек. После вакцинации, которая длится 15 минут, выдают справку, которую отдают семейному врачу. Вакцину для работников бесплатно предоставило правительство Польши.

Сейчас на польско-украинской границе развернуты четыре центра вакцинации. В Польше находится около миллионная украинцев. Поэтому польские медики надеются, что после огласки работников и студентов, которые хотят прививаться, будет больше. Тем более, что вторую дозу можно будет получить в любом городе Польши бесплатно.

Новости мира: в Польше открыли 4 мобильных центра, где могут бесплатно привиться украинцы

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