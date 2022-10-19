У жінки, яка просила росіян "бомбонуть" Черкаси, син служить в ЗСУ

У черкащанки Тетяни Дробот, яка визнана судом першої інстанції винною в тому, що закликала росіян "бомбонуть" по Черкасам, син служить в ЗСУ.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив її адвокат Андрій Шевченко.

"У неї є родина, є чоловік, є сини, Один з них, наскільки я знаю – в ЗСУ", – розповів нам адвокат.

Він не виключає, що найближчим часом буде подана апеляція на вирок суду.

"Зараз вона перебуває у черкаському СІЗО. Буде там, поки не набуде законної чинності вирок. Якщо вона попрохає мене підготувати апеляційну скаргу, то я буду її готувати", – повідомив нам Шевченко.

Жінка закликала росіян "бомбонуть" Черкаси: що відомо

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у справі Тетяни Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Жінці дали 10 років у вигляді реального ув’язнення.

Згідно з матеріалами справи, жінка на початку березня 2022 року пересилала сестрі в Росії та іншим особам фотографії фортифікаційних споруд у Чекркасах і закликала "бомбонуть, шоб їх тут не було".

Окрім того, Дробот поширювала в забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст.

Жінка визнала вину в інкримінованих їй злочинах і розкаялася, що було враховано під час визначення покарання.

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