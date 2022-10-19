У женщины, которая просила россиян "бомбануть" Черкассы, сын служит в ВСУ

У черкащанки Татьяны Дробот, которая признана судом первой инстанции виновной в том, что призывала россиян "бомбонуть" по Черкассам, сын служит в ВСУ.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил адвокат Андрей Шевченко.

"У нее есть семья, есть муж, есть сыновья. Один из них, насколько я знаю – в ВСУ", – рассказал адвокат.

Он не исключает, что в ближайшее время будет подана апелляция на приговор суда.

"Сейчас она находится в черкасском СИЗО. Будет там, пока не вступит в законную силу приговор. Если она попросит меня подготовить апелляционную жалобу, то я буду ее готовить", – сообщил Шевченко.

Женщина призывала россиян "бомбануть" Черкассы: что известно

Приднепровский районный суд Черкасс вынес приговор по делу Татьяны Дробот, обвиняемой в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Женщине дали 10 лет в виде реального заключения.

Согласно материалам дела, женщина в начале марта 2022 года пересылала сестре в России и другим лицам фотографии фортификационных сооружений в Чекркасах и призвала "бомбануть, чтобы их здесь не было".

Кроме того, Дробот распространяла в запрещенной социальной сети информацию оправдывающую аннексию украинских городов.

Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаялась, что была учтена при определении наказания.

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