Україна вперше за 110 років візьме участь у перегонах у Монте-Карло: деталі

Україна вперше за 110 років візьме участь у перегонах у Монте-Карло: деталі

Престижні перегони у Монте-Карло організовані автомобільним клубом більше століття тому.

Україна вперше за 110 років візьме участь у перегонах у Монте-Карло - це престижні автоперегони для антикварних спортивних та звичайних авто. Львів'яни - фотограф Євген та його дружина Світлана - поїдуть на горбатому "Запорожці" 1967 року випуску. Як антикварного "Запорожця" готують до перегонів завдовжки в тисячу кілометрів, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 листопада.

Автомобіль ще ремонтують. Бо простояв він вісім років. Машині більше ніж півсторіччя. 30 кінських сил, вага - 650 кілограмів. Авто має бути автентичним, такі правила для учасників перегонів. Дозволяють переробляти тільки ті запчастини, що поліпшать безпеку.

Свого часу цей "запорожець" Євген подарував дружині. Каже, й гадки не мав, що Світлана захоче на ньому взяти участь у гонитві в Монте-Карло. Та ще й бути пілотесою.

До ралі подружжя готуватиметься - в українських Карпатах.

У перший день ралі треба проїхати 560 кілометрів горами та серпантином. У другий день - 400 кілометрів, але гонитва ще складніша, бо нічна.

Престижна гонитва у Монте-Карло організована автомобільним клубом Монако більше століття тому. У ралі беруть участь спорт-кари та ретро-машини. На ці перегони допускали лиш авто до 1956 року випуску. Горбатий "запорожець" молодший, але на честь 60-річчя його випуску - організатори зробили виняток. Україну на перегонах представлятимуть не тільки львів’яни, а ще чотири екіпажі з Києва, Тернополя та Запоріжжя.

Кореспондент ТСН Марічка Кужик

Читайте також:

Горбатий "Запорожець" візьме участь від України у перегонах у Монте-Карло | Новини світу