Украина впервые за 110 лет примет участие в гонке в Монте-Карло: детали

Престижная гонка в Монте-Карло организована автомобильным клубом более столетия назад.
Украина впервые за 110 лет примет участие в гонке в Монте-Карло — это престижная автогонка для антикварных спортивных и обычных авто. Львовяне – фотограф Евгений и его жена Светлана – поедут на горбатом "Запорожце" 1967 года выпуска. Как антикварного "Запорожца" готовят к гонке длиной в тысячу километров, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 ноября.
Автомобиль еще ремонтируют. Простоял он восемь лет. Машине более полувека. 30 лошадиных сил, вес – 650 килограммов. Авто должно быть аутентичным, такие правила для участников гонки. Позволяют перерабатывать только те запчасти, что улучшат безопасность.
В свое время этот "запорожец" Евгений подарил жене. Говорит, и не подозревал, что Светлана захочет на нем принять участие в погоне в Монте-Карло. Да еще быть пилотом.
К ралли супруги будут готовиться — в украинских Карпатах.
В первый день ралли нужно проехать 560 км горами и серпантином. Во второй день — 400 километров, но погоня еще сложнее, потому что ночная.
Престижная погоня в Монте-Карло организована автомобильным клубом Монако больше столетия назад. В ралли принимают участие спорткары и ретромашины. На эту гонку допускали только авто до 1956 года выпуска. Горбатый "запорожец" младше, но в честь 60-летия его выпуска — организаторы сделали исключение. Украину на гонках будут представлять не только львовяне, а еще четыре экипажа из Киева, Тернополя и Запорожья.
Корреспондент ТСН Маричка Кужик
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