Будущее уже наступило: в Австралии устроили первую в мире гонку на аэротакси

Будущее уже наступило: в Австралии устроили первую в мире гонку на аэротакси

До конца года разработчики планируют устроить серию соревнований в стиле "Формулы-1".

В Австралии устроили первую в мире гонку на аэротакси. Об этом говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.

Через четыре месяца тестирований разработчики решили устроить гонку драг-рейсинг на октокоптерах, правда, пока без пилотов на борту. Машины промчались 300 метров по прямой на высоте 15-ти метров. Победитель смог достичь скорости в 155 километров в час.

И это только начало – до конца года разработчики планируют устроить серию соревнований в стиле "Формулы-1". В соревнованиях примут участие четыре команды. В каждой — по два пилота, которые будут управлять аэротакси с помощью электронной системы и дополненной реальности. Участники будут находиться в разных частях света, а в Сети запустят прямую трансляцию.

А первые испытания с водителем и пассижиром на борту прошли уже на этой неделе.

За прививкой в ​​бордель, боевые роботы, гонки на аэротакси - новости из онлайн-трансляции

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