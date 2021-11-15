Будущее уже наступило: в Австралии устроили первую в мире гонку на аэротакси

До конца года разработчики планируют устроить серию соревнований в стиле "Формулы-1".
В Австралии устроили первую в мире гонку на аэротакси. Об этом говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.
Через четыре месяца тестирований разработчики решили устроить гонку драг-рейсинг на октокоптерах, правда, пока без пилотов на борту. Машины промчались 300 метров по прямой на высоте 15-ти метров. Победитель смог достичь скорости в 155 километров в час.
И это только начало – до конца года разработчики планируют устроить серию соревнований в стиле "Формулы-1". В соревнованиях примут участие четыре команды. В каждой — по два пилота, которые будут управлять аэротакси с помощью электронной системы и дополненной реальности. Участники будут находиться в разных частях света, а в Сети запустят прямую трансляцию.
А первые испытания с водителем и пассижиром на борту прошли уже на этой неделе.
Напомним, что по результатам последнего исследования, электромобили оказались не такими уж экологически чистыми.
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