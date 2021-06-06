"Університет Зеленського": навіщо Україні ще один виш і чим він буде унікальним

Новий навчальний заклад хочуть збудувати на території ВДНГ у Києві.

Український Гарвард, Оксфорд або Кембридж. На таке приблизно замахнулись ідеологи нового президентського університету. Це щось неймовірне - вирішили звести в Національному експоцентрі України (колишній ВДНГ). І саме на нього, за словами міністра освіти, готові витратити понад 7 млрд грн.

Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Університет, який хочуть збудувати буквально за рік, уже від 2023-го має "готувати людей майбутнього": фахівців зі штучного інтелекту, нано- і біо-технологій та кібербезпеки.

Є вже ефектний відеопроєкт. 11 будівель:

п'ять наукових корпусів;

апарт-готелі для викладачів і студентів;

лікарня й лабораторія;

підземний паркінг;

офіси іноземних компаній.

Модерновий дизайн, тераси на поверхах. І сенс цього всього - ще більш модерновий - найкращі учні з усієї України, яких учитимуть найкращі викладачі у нових просторих і світлих приміщеннях. Так про це говорили на освітньому форумі "Україна.30". Великі зарплати. Великі стипендії. Гарантоване працевлаштування в провідних компаніях і центральних органах влади. Такий собі інноваційний та науковий центр, де готуватимуть лідерів для стратегічних галузей держави.

І все для студентів – безкоштовно. Заплатити переважно має бізнес, так планують у президентській команді. Кому пощастить? Відбиратимуть найкращих випускників, починаючи із ЗНО. Перший набір - лише 120 осіб: на шість напрямів по 20 студентів. Ну, а далі їхня кількість має зрости до 600.

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Фахівці майбутнього, зокрема, в галузі кібербезпеки потрібні Україні. Але до ідеї вже є купа запитань. Починаючи з того, що університетів в Україні вже і без того перебір - 327 на мільйон із лишком студентів було 2019 року. То чи не ліпше обрати 2-4 найефективніші виші та інвестувати в їхні наукові дослідження і в зарплату викладачів, залучаючи найкращих?!

Схожі глобальні ініціативи виникали не раз. Іще не забулася "Дитяча лікарня майбутнього": дружина президента Ющенка теж збирала на неї гроші з бізнесу. Куди пішли зібрані мільйони - потім довго шукали СБУ, міліція і податкова. Нічого поганого не знайшли, але будівництво так і закінчилося на рівні копані.

А в цьому випадку є питання і до місця, де університет планують звести. 16 гектарів "Виставкового центру" в Києві. Це одна з небагатьох збережених зелених зон столиці. І хоч причетні божаться, що жодного дерева зрубано не буде, на відеокадрах презентації видно, що нові корпуси займуть одну з центральних зон Експоцентру, де досі влаштовували зону гулянь і розваг на свята, де діти й дорослі могли відпочити і в будні.

Новини тижня: у Києві задумали збудувати президентський університет за понад 7 мільярдів гривень

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