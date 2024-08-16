В метро Києва чоловік впав на рейки: що сталося

У Києві чоловік впав на рейки метро. Надзвичайна подія трапилася на станції метро "Хрещатик", приблизно о 11:30.

Як розповіли ТСН.ua у Київському метрополітені, чоловік середніх років впав на рейки, коли на станції ще не було поїзда.

"На станції "Хрещатик" сталося потрапляння людини на колії у момент відсутності поїзда на станції. Тобто наїзду на пасажира не було. Людину швиденько підняли на перон станції. Що стало причиною падіння на колії, буде з’ясовувати поліція", – розповіли нам у Київському метрополітені.

Там додають, що чоловік 1976 року народження.

Після падіння на колії чоловік не отримав явних пошкоджень – пересувався самостійно. Але про всяк випадок на місце викликали швидку допомогу. Його обов’язково оглянуть медики.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва додають, що чоловіку стало зле на станції, він втратив рівновагу та впав на колії.

"Працівникам станції метро "Хрещатик" вдалося його швидко підняти на перон. Працівників поліції до цього не залучали. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

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