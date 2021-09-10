В Одесі педагогів щеплювати від коронавірусу почали просто у школі

В Одесі педагогів щеплювати від коронавірусу почали просто у школі

Наразі охочих не дуже багато.

В Одесі щеплювати від COVID-19 почали просто у школі. У місті щепилася лише половина педагогів, і цього буде замало, якщо Одеса потрапить до "жовтої" зони.

Про це йдеться у випуску ТСН.

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Так, у спортивному ліцеї "Олімпієць" вже почалася вакцинація працівників шкіл. Тут щепитися прийшли 70 людей.

Ще понад сотня педагогів сьогодні вакцинується у 13-й школі.

"Дехто вакцинується добровільно, а хтось намагається знайти собі якісь медичні відведення, але в Україні поки добровільна вакцинація", - каже Ірина Ткаченко, сімейна лікарка.

Виїзні вакцинації організовуватимуть, щойно у школі збереться достатня кількість охочих отримати щеплення. Така кампанія дасть свої результати, сподіваються освітяни. Якщо минулого тижня в місті отримали вакцину лише 48% педагогів, то наразі їх вже 57%, і ця цифра буде збільшуватися.

"Звичайно, цього досить замало для того, щоб усі заклади освіти працювали в разі таких вимог постанови, але у нас достатньо велика кількість сьогодні тих закладів, які наближаються до тієї цифри, коли вже школа чи садочок зможе повноцінно працювати. Якщо їх було 17 минулого тижня, то вже зараз ми маємо 36 закладів", - зазначила Олена Буйневич, директорка департаменту освіти.

Така ситуація в місті, в області гірша — є школи, де жоден вчитель ще не отримав щеплення. Одещина вже другий тиждень в трійці лідерів за темпами виявлення захворілих на ковід, тож у будь-який момент може потрапити до "жовтої" зони.

Новини України: в Одесі вчителів вирішили щеплювати просто у школах

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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