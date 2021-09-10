В Одессе педагогов прививать от коронавируса начали просто в школе

В Одессе педагогов прививать от коронавируса начали просто в школе

Сейчас желающих не очень много.

В Одессе прививать от COVID-19 начали прямо в школе. В городе привилась только половина педагогов и этого будет мало, если Одесса попадет в "желтую" зону.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

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Так, в спортивном лицее "Олимпиец" уже началась вакцинация работников школ. Здесь прививаться пришли 70 человек.

Еще более сотни педагогов сегодня вакцинируется в 13-й школе.

"Некоторые вакцинируются добровольно, а кто-то пытается найти себе какие-то медицинские отводы, но в Украине пока добровольное вакцинация", — говорит Ирина Ткаченко, семейный врач.

Выездные вакцинации будут организовывать, если только в школе соберется достаточное количество желающих получить прививку. Такая кампания даст свои результаты, надеются педагоги. Если на прошлой неделе в городе получили вакцину только 48% педагогов, то сейчас их уже 57%, и эта цифра будет увеличиваться.

"Конечно, этого достаточно мало для того, чтобы все учебные заведения работали при таких требованиях постановления, но у нас достаточно большое количество сегодня тех заведений, которые приближаются к той цифре, когда школа или садик сможет полноценно работать. Если их было 17 на прошлой неделе, то уже сейчас мы имеем 36 заведений", — отметила Елена Буйневич, директор департамента образования.

Такая ситуация в городе, в области хуже — есть школы, где ни один учитель еще не получил прививку. Одесская область уже вторую неделю в тройке лидеров по темпам выявления заболевших ковидом, поэтому в любой момент может попасть в "желтую" зону.

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Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидбезопасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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