В Україні зросла кількість хворих на алергію: чи пов'язано це з війною

В Україні зросла кількість хворих на алергію

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В Україні зростає кількість алергіків. За темпами приросту хворих алергія сьогодні на першому місці серед усіх недуг, кажуть медики. На алергію вже страждає чи не щоп’ятий житель планети.

Дедалі частіше мають цю хворобу і військові. Як війна і вибухи провокують зростання кількості хворих на алергію — у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Алергія на пилок у Валентини Вакс з’явилась чотири роки тому після пологів. Спочатку — симптоми проявлялись у період цвітіння амброзії, згодом додались й інші алергени — береза, кульбаба, полин, побутовий пил та шерсть.

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«Ставало гірше, гірше, гірше. І минулого року у мене стався просто напад. Ми поїхали на фестиваль песиків. Це було на відкритому повітрі, але була така кількість тварин, що просто вітер подув, і я за 10 хвилин спіймала такий алергічний напад, що я стала задихатися, побігла до швидкої, де у мене вже було свистіло всі легені — бронхи», — каже жінка.

Анафілактичний шок — одна із найважчих алергічних реакцій. На порятунок пацієнта у такому стані є лічені хвилини, розповідає лікар.

«Величезний викид гістаміну. На цьому фоні падає тиск, який може призвести до зупинки серця. Взагалі, за статистикою, вважається, що 10% анафілактичного шоку є летальними», — каже лікар алерголог-імунолог вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Назаренко.

Аби уникнути таких наслідків — лікарі закликають людей з симптомами алергії звертатися за діагностикою. Шкірний прік-тест або молекулярний аналіз крові допоможуть визначити, на які саме алергени реагує організм. Їх може бути декілька. І часто люди навіть не здогадуються, що алергени містяться у подібних за білковою структурою рослинах і продуктах харчування — це називається перехресна алергія.

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Понад 20 років на перехресну алергію страждає і Олена Зінченко. Вчителька англійської мови 2022 року разом з чоловіком пішла воювати. Розповідає, на фронті симптоми алергії почали загострюватись. Олена каже — серед її побратимів і посестер алергіків чимало.

«Проблема в кожного, мені здається, другого. Виходиш в посадку — там, де є цвітіння, особливо зараз вже почалося. І в багатьох зразу сльози течуть, з носа тече. Дуже важко, це заважає служити, дуже заважає службі. Особливо якщо умови такі, що нема де піти до лікаря», — каже Олена Зінченко.

Алерголог Олександр Назаренко пояснює: військові дії в Україні провокують зростання кількості хворих на алергію. Зокрема, більшає пацієнтів серед військових.

«У нас в день багато вибухів, від 30 до 40-50 тисяч. І в повітрі дуже багато оцих хімічних чинників впливають і на сам імунітет, і на нашу слизову. І коли слизова, вона стає дірява вся, як ото решето, то пилок легше проникає набагато», — каже Олександр Назаренко.

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Але, заспокоює лікар, більшість різновидів алергії сьогодні — лікуються. Існує алерген-специфічна імунотерапія — це щеплення від алергії.

«У вакцині повинен бути той самий білок, що і викликає алергію, але він дещо модифікований, в ньому знижена алергенність», — каже медик.

Методом імунотерапії від грудня минулого року лікується і Валентина. Але зізнається, стає таке лікування недешево.

«У мене коштує один укол 4700 гривень. Спочатку потрібно зробити 4 уколи у перший місяць, а потім щомісяця протягом трьох, а можливо, й більше років, тобі потрібно підтримувати це лікування», — каже вона.

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Якщо ж алергію не лікувати, кажуть медики, з роками кількість алергенів може зростати, симптоми ускладнюються, і переростають у тяжкі хронічні захворювання — такі як бронхіальна астма.

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