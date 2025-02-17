В Україні знову відключають світло: що трапилося і кого зачепило

Які причини відключення світла і кого це зачепило – в ексклюзиві TSN.UA.

На вулиці мороз, а деякі українці – знову без світла. В країні 17 лютого застосували аварійні відключення електроенергії. Які причини і кого це зачепило – в ексклюзиві TSN.UA.

Аварійні відключення світла

В Україні 17 лютого застосовані аварійні відключення світла через наслідки російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.

"Увага! У деяких регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)”, — йшлося у повідомленні "Укренерго".

Щодо побутових споживачів, то для них обмеження застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах. В "Укренерго" зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Там порадили стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). У компанії також закликали ощадливо споживати електроенергію. Про те, що 17 лютого у Києві, області та ще низці регіонів оголосили про екстрені відключення електроенергії повідомили і працівники ДТЕК у своїх соцмережах.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення. За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", — йшлося у повідомленні ДТЕК.

Пізніше на офіційних сторінках компанії повідомили про скасування екстрених відключень.

Нічна шахедова атака ворога

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом ворог запустив 147 БпЛА. ППО працювала у низці регіонів.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України: "У ніч на 17 лютого 2025 року (із 21.00 16 лютого) противник атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя".

Що таке черга відключення?

Нагадаю, що споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету міністрів).

Як споживання обмежується за чергами

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станція електроенергії та імпортованої з ЄС. Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр "Укренерго" має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно. Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

Скільки годин не буде світла

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень. 5-ть та 6-ть черг – це екстрені відключення, у цих випадках графіки не працюють. Ба більше, інколи для графіку 4-х черг відключень може бути ситуація, що у світло-сірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Довготривалі відключення

Додам, що в разі зниження середньодобової температури на 2-3 градуси, в Україні можуть бути введені графіки відключення світла. Енергетики будуть змушені організувати відключення на рівні однієї черги, щоб зберегти стабільність енергомережі. Про це раніше зазначав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо середньодобова температура знизиться ще на 2-3 градуси, то я думаю, що одну чергу або щонайменше пів черги доведеться вводити", – розповів він.

За його словами, зниження середньодобової температури до мінус 5-7 градусів передбачає застосування однієї черги відключень. За температури мінус 10-12 градусів відключення можуть тривати до 4 годин, з однією-півтора чергами. У разі нових атак на енергосистему ситуація може швидко змінитися. Експерт зазначив, що на Лівобережжі ситуація складніша: генерація зруйнована, не вистачає потужності та можливості передавання електроенергії. Це триватиме 1,5–2 роки, а відключення стануть довшими й масштабнішими.

Аномальний мороз

Тим часом, погода нас не радує. В Україні зберігається стійкий мінус. Синоптики прогнозують до -16 градусів морозу та ожеледицю. І поки морози не планують відступати. На потепління варто очікувати аж з наступного понеділка. Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, понеділок в Україні буде холодним. Вдень температура повітря опуститься до -2-7 градусів. На півдні на 2-5 градусів вище. Переважно сухо, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині невеликий сніг. У Києві без опадів. Вночі вдень -2-4 градуси. Слизько!

"Мажте руки кремом, носіть поки взуття впевнене, зробіть виручку маленьким кафе, закутуйте носа, бережіть горло і щоки, погодуйте вуличних тварин і птахів. Потепління в Україні орієнтовно – після 24 лютого”, – пілсумувала Діденко.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом ворог запустив 147 БпЛА.

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