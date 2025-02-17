Зеленський відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Зокрема, під час зустрічі відбудеться обмін думками "щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань".

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого відвідає з офіційним візитом Туреччину, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив голова Управління комунікацій Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

"У вівторок, 18 лютого, у президентському комплексі відбудеться зустріч нашого Президента Реджепа Таїпа Ердогана з Президентом України Володимиром Зеленським, який на його запрошення відвідає нашу країну з офіційним візитом", – йдеться у заяві в Мережі.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі будуть розглянуті всі аспекти турецько-українських відносин стратегічного партнерства та обговорені кроки, необхідні для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

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Окрім того, відбудеться обмін думками "щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань".

До слова, раніше з’явилось повідомлення, що очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан не виключає "неприємних рішень" щодо територій України під час мирних переговорів про завершення війни.