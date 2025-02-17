Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

В частности, во время встречи состоится обмен мнениями "по поводу последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов".

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля посетит с официальным визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе состоится встреча нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который по его приглашению посетит нашу страну с официальным визитом", – говорится в заявлении в Сети.

Согласно сообщению, в ходе встречи будут рассмотрены все аспекты турецко-украинских отношений стратегического партнерства и обсуждены шаги, необходимые для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

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Кроме того, состоится обмен мнениями "по поводу последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов".

К слову, ранее появилось сообщение, что глава МИД Турции Хакан Фидан не исключает "неприятных решений" по территориям Украины во время мирных переговоров о завершении войны.