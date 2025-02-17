У МЗС Туреччини не виключають "неприємних рішень" щодо територій України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не виключає "неприємних рішень" щодо територій під час мирних переговорів про завершення війни в Україні.

Про це передає TRT.

"В ідеальному світі ми хотіли би бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз триває війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення. Це те, що намагаються вирішити зараз: що можуть утримати, що залишити, що відкласти", — сказав Фідан.

З його слів, наразі США, Європа та інші працюють над аспектами мирного плану. Він наголосив, що "поєднання короткострокової термінової потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними питаннями" є найважливішим на зараз.

Також він підкреслив, що Анкара готова відігравати свою роль у припиненні війни та подальшій відбудові України.

Нагадаємо, джерела видання Axioc оприлюднили точну дату зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, де йтиметься про завершення російсько-української війни. З американського боку в переговорах братиме участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Москва делегувала на переговори двох топпосадовців — очільника МЗС Сергія Лаврова та радника президента РФ з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова. Він наголосив, що посадовці домовлятимуться про візит президента Володимира Путіна до Саудівської Аравії для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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