В Україні – аварійні відключення світла: які причини і кого це зачепить

В Україні 17 лютого застосовані аварійні відключення світла через наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина посилення заходів обмеження – наслідки ворожих атак на енергооб’єкти України.

Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Щодо побутових споживачів, то для них обмеження застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій ву мережах обленерго).

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В "Укренерго" зауважили, що Ситуація в енергосистемі може змінитись. Там порадили стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

У компанії також закликали ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом ворог запустив 147 БпЛА.