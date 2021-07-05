Відпустка на велосипеді: як правильно підготуватися до велопригоди і що вона обіцяє

Відпустка на велосипеді: як правильно підготуватися до велопригоди і що вона обіцяє

Історія про шляхи, що тікають за обрій, або й просто зникають як явище.

Провести відпустку на велосипеді. Журналіст ТСН Сергій Моргун та оператор Даніель Коссаковський вирушили у велоподорож завдовжки в 555-ть кілометрів. Переконують: деякі природні та історичні пам'ятки України можна побачити тільки так.

Про те, як правильно підготуватися до велопригоди і що вона обіцяє - 5 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Цього разу рушають на Полісся. Це Європейська Амазонія. Найбільш неосвоєна територія Старого світу.

А ще - загадкові старовинні будівлі, білі терекони, затоплені каньони і донедавна діюча вузькоколійка.

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"Почнемо на зламі Волинської та Рівненської областей і плануємо проїхати велосипедами - 555 кілометрів. Цифра абсолютно випадкова. І тому сподіваюся щаслива. На все про все, ми собі даємо 6-7 днів", - розповідає Сергій.

За словами журналіста, для всіх речей достатньо рюкзака об’ємом літрів 50. Сюди можна впакувати спальник, двомісний намет, килимок для сну, комплект одягу на 4-5 днів, газовий пальник і балон для нього, аби готувати їжу та чай. Також є засоби особистої гігієни, ремкомплект, і запас їжі на перші дні.

Вартість базового набору новачкам обійдеться у кілька тисяч гривень. Вага усього добра – кілограмів 20.

Із Даніелем їде: маленька камера, штатив, зарядні пристрої, і переноска, дві камери та жменя батарей. Ще квадрокоптер і звук. А це додаткові 15 кілограм, не рахуючи особистих речей.

Новини України: як підготуватися до подорожі на велосипедах

"Здебільшого мої велоподорожі – це подорожі задом наперед. Дістаємося потягом в крайню точку. І звідти крутимо педалі до Києва", - розповідає він.

З велосипедом можна подорожувати лише у плацкарті. Тобто, теоретично, можна і в купе, але там нема третьої полиці. Скрізь - у чохлі. Переднє колесо зняти, і загалом усе. Експедиція почалася.

Про те, як планують українці провести літню відпустку - у нашому матеріалі.

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