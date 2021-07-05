Динамо - US Divonne: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

"Біло-сині" проведуть третій контрольний поєдинок на зборах у Швейцарії.

У понеділок, 5 липня, київське "Динамо" проведе третій товариський матч на першому навчально-тренувальному зборі у Швейцарії.

Команда Мірчі Луческу поміряється силами з представником регіональної ліги Франції - "US Divonne".

Спаринг розпочнеться о 19:00 за київським часом. До вашої уваги пряма відеотрансляція зустрічі.

У перших двох контрольних матчах на зборах "біло-сині" не здобули жодної перемоги. У першому контрольному поєдинку підопічні Луческу видали гольову перестрілку з "Базелем" (4:4), а в другому зіграли внічию з "Лозанною-Спорт" (1:1).

"Динамо" в минулому сезоні виграло всі внутрішні трофеї в Україні - Чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

Нову кампанію "біло-сині" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з "Шахтарем".

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