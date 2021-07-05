Динамо - US Divonne: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" проведут третий контрольный поединок на сборах в Швейцарии.

В понедельник, 5 июля, киевское "Динамо" проведет третий товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

Команда Мирчи Луческу померится силами с представителем региональной лиги Франции - "US Divonne".

Спарринг начнется в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция встречи.

В первых двух контрольных матчах на сборах "бело-синие" не одержали ни одной победы. В первом контрольном поединке подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), а во втором сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1).

"Динамо" в прошлом сезоне выиграл все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Новую кампанию "бело-синие" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с "Шахтером".

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