Військовий експерт пояснив, чому російські "відбивачі ракет" не працюють проти HIMARS

Російські "відбивачі ракет" не працюють проти снарядів від HIMARS.

Це сталось через те, що ці відбивачі розраховані на інший тип озброєння.

Про це 8 серпня в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Ті відбивачі, які вони поставили не стосуються HIMARS. Я простіше поясню: є у вас катер або корабель і ви на нього ставите відбиваючий елемент, щоб радари не могли його виявити та уразити протикорабельною ракетою або іншим типом. Але це не стосується ракет типу HIMARS чи інших боєприпасів, які мають інший принцип наведення", - сказав Мусієнко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні в неділю, 7 серпня, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що потужні вибухи було чути у районі Антонівського мосту.

У понеділок, 8 серпня, у ЗСУ підтвердили ураження мостів на Херсонщині.

Читайте також: