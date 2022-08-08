В Україні пропонують створити варіант ізраїльського підрозділу "Моссад": чим він займатиметься

В Україні пропонують створити український спеціальний підрозділ, який займеться знищенням ворогів.
В Україні експерти пропонують створити український варіант ізраїльського підрозділу "Моссад" для виявленні та знищення ворогів.
Про це в ефірі телеканала “FreeДом” повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“На базі існуючих спецслужб можна створити підрозділ “відплати”. До речі, у цьому теж є суверенітет держави – на це ніхто не наважився окрім Ізраїлю. Ми розуміємо, що РФ ніколи не піде на умови дотримання міжнародного права. У мене дуже маленька надія, що ми зможемо екстрадувати з Росії всіх військових злочинців, які влаштовували тут звірства”, - розповів Олег Жданов.
Нагадаэмо, що російські окупанти напередодні вдарили по Вінниччині гіперзвуковими ракетами типу “Кинжал”.
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