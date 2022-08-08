Военный эксперт объяснил, почему российские "отражатели ракет" не работают против HIMARS

Российские "отражатели ракет" не работают против снарядов от HIMARS.

Это произошло из-за того, что эти отражатели рассчитаны на другой тип вооружения.

Об этом 8 августа в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Те отражатели, которые они поставили, не касаются HIMARS. Я проще объясню: есть у вас катер или корабль и вы на него ставите отражающий элемент, чтобы радары не могли его обнаружить и поразить противокорабельной ракетой или другим типом. Но это не касается ракет типа HIMARS или других боеприпасов, имеющих другой принцип наведения", — сказал Мусиенко.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 7 августа, раздались взрывы. Местные жители сообщают, что мощные взрывы были слышны в районе Антоновского моста.

В понедельник, 8 августа, в ВСУ подтвердили поражение мостов в Херсонской области.

Читайте также: