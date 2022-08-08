В "ДНР" арестовали коллаборанта, потому что махлевал с горючим вместе с МЧС России

Его обвиняют в коррупционной сделке с дизельным топливом России.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первый ушел. "МГБ ДНР" арестовало мраZь — коллаборанта из Мангушского района Агурбуаша Михаила за... коррупционную сделку с дизельным топливом вместе с мчс россии. Также наши источники сообщают, что начата проверка коррупционной группы Бодянин — Фтиц-Макеев, которые "крышуют" все что можно, да еще присваивают российские деньги, которые выделены на похороны Мариупольцев", — рассказал Андрющенко.

Напомним, накануне стало известно, что глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.

Читайте также: