Військовий у бліндажі загубив автомат: його суворо покарали

Під час досудового слідства військовий провину визнав та компенсував вартість втраченої зброї. Проте його все одно покарали.

В Україні до 1 року службового обмеження для військовослужбовців із відрахуванням 10 відсотків із суми грошового забезпечення засудили солдата, який у бліндажі загубив свій автомат.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовослужбовець 29 травня 2023 року, перебуваючи у бліндажі в Запорізькій області, залишив без нагляду автомат 5.45 мм АКС-74У та 30 набоїв. Таким чином він загубив зброю. Військова частина оцінила збитки у розмірі 4 795 грн.

"Військовослужбовець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 413 КК України, втрата ввіреної для службового користування зброї та бойових припасів, внаслідок порушення правил їх зберігання, вчинена в умовах воєнного стану", - йдеться у матеріалах справи.

Матеріали справи

Під час досудового слідства солдат провину визнав та уклав угоду з прокурором. Також він відшкодував вартість втраченої зброї.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 413 КК України. Йому присудили 1 рік службового обмеження із відрахуванням 10 відсотків із суми грошового забезпечення. Таким чином військовий не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

Вирок суду

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.

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