Военный в блиндаже потерял автомат: его строго наказали

В ходе досудебного следствия военный вину признал и компенсировал стоимость утраченного оружия. Однако его все равно наказали.

В Украине к 1 году служебного ограничения для военнослужащих за вычетом 10 процентов из суммы денежного довольствия приговорили солдата, который в блиндаже потерял свой автомат.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожье.

По данным суда, военнослужащий 29 мая 2023, находясь в блиндаже в Запорожской области, оставил без присмотра автомат 5.45 мм АКС-74У и 30 патронов. Таким образом, он потерял оружие. Военная часть оценила ущерб в размере 4 795 грн.

"Военнослужащий совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 413 УК Украины, потеря вверенного для служебного пользования оружия и боевых припасов в результате нарушения правил их хранения совершена в условиях военного положения", - говорится в материалах дела.

Материалы дела

Во время досудебного следствия солдат вину признал и заключил соглашение с прокурором. Также он возместил стоимость утраченного оружия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 413 УК Украины. Ему присудили 1 год служебного ограничения за вычетом 10 процентов из суммы денежного довольствия. Таким образом, военный не может быть повышен по должности в воинском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Приговор суда

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.

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