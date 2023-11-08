Вступ України до ЄС: що відомо про історичне рішення Єврокомісії та чого очікувати далі

Ймовірно Єврокомісія рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати з Україною переговори про її приєднання до ЄС. Про це повідомляють західні ЗМІ. Оцінку виконання критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата, офіційно оприлюднять сьогодні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

Україна виконала чотири з семи кроків

Чотири кроки з семи, що супроводжували статус кандидата України на вступ до ЄС, виконані повністю. Це випливає з проєкту звіту Єврокомісії, який опинився у розпорядженні "Радіо Свобода".

Завершеними вважають: реформи в судовій галузі, боротьбу з відмиванням грошей, медіареформу. Біля решти трьох критеріїв є приписки з поясненнями, що ж саме заважає Єврокомісії назвати їх повністю виконаними.

Очікують, зокрема, подальшого посилення боротьби з корупцією, схвалення закону про лобіювання за європейськими стандартами (це в рамках обмеження надмірного впливу олігархів), і повного виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо законодавства про нацменшини. Його вже вдосконалювали, але зауваження у комісії ще лишаються. Серед них, зокрема - продовження обмеження на використання російської мови на “занадто довгий період”.

"Єврокомісія не мислить такими категоріями - один з семи, два з семи, три з семи, чотири, п'ять. Суть взагалі не в цьому, суть у кінцевому результаті. І коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного - є результат чи немає результату? Я маю підстави вважати, що результат буде", - зазначає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Статус кандидата Україна отримала авансом, і щоби перейти на наступний етап перемовин, мала виконати сім критеріїв. Оцінити прогрес належало Єврокомісії.

Сьогодні Єврокомісія оголосить історичне рішення щодо України: що далі

На офіційне оприлюднення цього висновку, а разом з ним - рекомендацій, чи починати переговори, чекаємо сьогодні. Це відбудеться сьогодні.

Результат, як знаємо завдяки джерелам "Радіо Свобода" у дипломатичних колах ЄС, буде позитивним. Приступити до переговорів з Україною Комісія рекомендуватиме. Однак - за певних умов, а яких саме - їхній перелік і оформлення єврокомісарам іще належить узгодити. Це теж зроблять сьогодні.

Низка західних медіа раніше повідомляли, що умови можуть стосуватися боротьби з корупцією та прав нацменшин. Політичний старт переговорам про вступ - мають дати лідери країн-членів. Це питання розглянуть на своєму грудневому саміті.

Втім, їх початок уже пригрозила блокувати Угорщина - все через закон, що зобов'язує нацменшини в Україні отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Доки він існує - про євроінтеграцію України не може йтися, заявили у Віктора Орбана. Глава українського МЗС на це відповів, що проблеми слід вирішувати по мірі їх появи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ В очікуванні історичного рішення! Що скаже ЄС Україні?

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україні потрібно звикати до того, що Євросоюз буде висувати постійні вимоги, оскільки рівень відносин вже досяг високого рівня.

Читайте також: