Вулицями Києва роз'їжджає міні-HIMARS: що сталось

У поліції вважають, що це може бути жартом.

В Києві помітили легковий автомобіль Volkswagen, який перевозив на багажнику HIMARS. Автівку помітили на мосту Патона.

Про це повідомляє ТСН.ua.

В патрульній поліції Києва, кажуть, що мають розібратись, що це за автомобіль і що саме перевозить водій. В патрульній поліції не виключають, що це може бути якийсь розіграш, або жарт. Обіцяють вивчити відео і розібратись.

Правоохоронці встановлюють подробиці.

Нагадаємо, у Києві 25 грудня костел святого Миколая та Батьківщина-Мати засяяли кольорами українського прапора.

Також українські військові готуються до ймовірного нового наступу на Київ. Українські військові продовжують не лише пильно слідкувати за діями ворога, його переміщеннями та заявами, а й посилено готуватися до оборони.

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