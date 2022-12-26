Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вулицями Києва роз'їжджає міні-HIMARS: що сталось

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
2988
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вулицями Києва роз'їжджає міні-HIMARS: що сталось

У поліції вважають, що це може бути жартом.

В Києві помітили легковий автомобіль Volkswagen, який перевозив на багажнику HIMARS. Автівку помітили на мосту Патона.

Про це повідомляє ТСН.ua. 

В патрульній поліції Києва, кажуть, що мають розібратись, що це за автомобіль і що саме перевозить водій. В патрульній поліції не виключають, що це може бути якийсь розіграш, або жарт. Обіцяють вивчити відео і розібратись. 

Правоохоронці встановлюють подробиці. 

Нагадаємо, у Києві 25 грудня костел святого Миколая та Батьківщина-Мати засяяли кольорами українського прапора.

Також українські військові готуються до ймовірного нового наступу на Київ. Українські військові продовжують не лише пильно слідкувати за діями ворога, його переміщеннями та заявами,  а й посилено готуватися до оборони.

Читайте також:

Аж дух перехопило від світлового шоу в Києві

Аж дух перехопило від світлового шоу в Києві

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2988
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація