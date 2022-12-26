По улицам Киева разъезжает мини-HIMARS: что произошло

В полиции считают, что это может быть шуткой.
В Киеве был замечен легковой автомобиль Volkswagen, который перевозил на багажнике HIMARS. Автомобиль был замечен на мосту Патона.
Об этом сообщает ТСН.ua.
В патрульной полиции Киева говорят, что должны разобраться, что это за автомобиль и что именно перевозит водитель. В патрульной полиции не исключают, что это может быть какой-то розыгрыш или шутка. Обещают выучить видео и разобраться.
Правоохранители устанавливают подробности.
Напомним, в Киеве 25 декабря костел святого Николая и Родина-Мать засияли цветами украинского флага.
Также украинские военные готовятся к вероятному новому наступлению на Киев. Украинские военные продолжают не только внимательно следить за действиями врага, его перемещениями и заявлениями, но и усиленно готовиться к обороне.
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