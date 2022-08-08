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Єдина горила в Україні святкує 48-річчя, але подарункам зраділа не всім

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Єдина горила в Україні святкує 48-річчя, але подарункам зраділа не всім

Фото: Київський зоопарк

У столичному зоопарку відзначають день народження Тоні.

Єдиній горилі в Україні на ім’я Тоні, яка живе у київському зоопарку, у день народження презентували  плед, на який він одразу почав зручно умощуватися, йдеться в ТСН

Натомість нова гойдалка поки зацікавила не надто. Доглядачі пояснюють, у перерахунку на вік людини - Тоні вже понад 80 років. Тож він полюбляє спокійний відпочинок без екстриму.

А от замість святкового торта - овочі, ягоди та фрукти. Солодкого Тоні не вживає, і м’яса теж. Бо два роки тому мав проблеми зі шлунком. Аби горила не сумував наодинці - до нього підселили кількох курей.

Коли ж у лютому рашисти масово обстрілювали Київ - Тоні  перебував у закритому вольєрі з міцними стінами.  Вибухи майже не чув, тому не стресував.  «Головна проблема, що восени цього року ми планували відкриття вольєру для Тоніка. Нова будівля в приматнику,але зараз розумієте, усі наші будівельники - хто воює, хто працює в Бучі, в Ірпені. Тому новосілля у Тоніка відкладається після перемоги», - каже  генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

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