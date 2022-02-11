Єрмак повідомив про відсутність ефективних результатів на зустрічі в Берліні

Єрмак повідомив про відсутність ефективних результатів на зустрічі в Берліні

Єрмак зазначив, що Україна очікувала на результати.

Україна налаштована на ефективні результати перемовин у "нормандському форматі", проте 10 лютого під час зустрічі радників лідерів країн, цього не сталось.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції в Берліні.

"Було би добре, якщо б на другу зустріч в "нормандському форматі" після тривалої перерви, ми б змогли теж щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулось так, як відбулось. Ми продовжуємо працювати", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, у Берліні 10 лютого відбулась зустрічі політичних радників лідерів країн “нормандського формату”.

Попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї Андрій Єрмак заявив про реанімацію "нормандського формату". Представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч "непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань Мінських угод".

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