Ермак сообщил об отсутствии эффективных результатов на встрече в Берлине

Ермак отметил, что Украина ожидала результатов.

Украина настроена на эффективные результаты переговоров в "нормандском формате", однако 10 февраля во время встречи советников лидеров стран этого не произошло.

Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине.

"Было бы хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло так, как произошло. Мы продолжаем работать", — сказал Ермак.

Напомним, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее Андрей Ермак заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

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