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Ермак анонсировал новые встречи в "нормандском формате"

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Ермак анонсировал новые встречи в "нормандском формате"

УНІАН

Глава Офиса президента заявил, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников "нормандской четверки" анонсировал новые соответствующие встречи.

Об этом Ермак сказал 11 февраля на пресс-конференции.

"Я думаю, что мы будем встречаться очень скоро снова. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня, что у нас есть Минские договоренности – и их нужно выполнять", – сказал Ермак.

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