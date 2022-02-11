Єрмак анонсував нові зустрічі в "нормандському форматі"

Голова Офісу президента заявив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" анонсував нові відповідні зустрічі.

Про це Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції.

"Я думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Всі підтвердили сьогодні, що у нас є Мінські домовленості – і їх треба виконувати", – сказав Єрмак.

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