"За місяць ми проходимо те, на що потрібні роки": українські військові навчаються в Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу й Ірпінь, які постраждали від російської окупації. "Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства", - заявив він. - Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною". І це не порожні слова: напередодні підтвердили, що іспанці надішлють Києву шість танків “Леопард”, зараз вони вже проходять техогляд перед відправленням до України. Мають бути готові до кінця березня або початку квітня, обіцяли в Міністерстві оборони країни. Крім того, іспанці продовжують тренувати українських військових, йдеться в ТСН.

До того, як записатися в українську армію, Альона з Луцька не тримала в руках зброю. Останні чотирнадцять років вона прожила в Іспанії, та ніколи не забувала, звідки вона родом.

Зараз їй тридцять п’ять, одразу після нового року вона повернулася до України і записалася в армію. “Для моєї мами дуже важко і для мого брата в Мадриді, бо вони дуже проти того, що я роблю. Я ніколи не займалася спортом, вони вважають, що я до цього не готова”, - каже дівчина.

192 наших дівчат і хлопців приїхали до іспанського Толедо, тренування тривають понад місяць. Іспанці створили спеціальний координаційний тренувальний центр - кожні два місяці тут проходять навчання по 400 українських військових. “Чотири українські жінки займаються за тією ж програмою, що і чоловіки. Те ж саме спорядження, ті ж сами вправи, ті ж самі вимоги, що й до решти. Жодної різниці”, - каже інструктор Карлос.

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“Є моменти, коли здається, що я зараз сяду і більше не зможу”, - додає Альона.

Вона зізнається, іноді нестерпно важко, без підготовки, найменша в підрозділі. “Мені здається, що за місяць ми проходимо те, на що потрібні роки”, - каже дівчина.

Тренери кажуть, що завзятістю новобранців вражені. “Розвиток і прогрес українських військових вражає. Їхня мотивація призводить до величезного прогресу. Зміни видно неозброєним оком, їм дуже на користь це навчання”, - додає інструктор.

Дівчата і хлопці точно знають, що працюють на перемогу спершу тут, а потім вдома.

Цей центр - частина Європейської програми військової допомоги. Навчальні модулі і викладачів збирали з 24 країн Євросоюзу, на меті - до кінця року навчити в різних країнах понад 30 тисяч українських військових. Ще більше наближаючи українську армію до західних стандартів, стандартів НАТО.

“Дякуючи війні, це дуже сумно так казати, але я ніколи ще не пишалася тим, що я - українка, і нашими українськими людьми”, - каже Альона.

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