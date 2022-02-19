Загострення на Донбасі: серед українських бійців є перші втрати

Бойові дії тривають ледь не на всій лінії розмежування.

У суботу, 19 лютого, на третій день потужного протистояння, яке провокують на Донбасі проросійські бойовики, серед бійців ЗСУ з’явилися перші втрати. Сьогодні двоє військових на фронті загинули, четверо - зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Від світанку і дотепер війна точиться ледь не на всій лінії розмежування.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Третя доба загострення на Донбасі розпочалася з обстрілів з боку бойовиків — вони тривають без упину на різних ділянках фронту. Кілька годин тому був бій у Станиці Луганській, стріляють також в районі Приазов'я.

Вже о сьомій ранку з'явилась інформація про загиблого бійця. Відомо, що осколок після пострілу ворожої артилерії поцілив військовому в голову, він загинув на місці.

Ще один боєць зазнав травм несумісних з життям. Було це по обіді біля донецького аеропорту. Також відомо, що двоє з чотирьох поранених перебували на позиціях на Світлодарській дузі і під ДАПом.

Штаб операції об'єднаних сил нарахував за сьогоднішній день 70 обстрілів, шість десятків з них - потужною, забороненою зброєю. Такими були дані станом на 17.00. Є інформація, що російські найманці вже випустили понад 2 тисячі 200 снарядів різного калібру.

По обіді бойовики вдарили по КПВВ "Щастя". Це вже другий такий обстріл пункту пропуску за два останні дні. З усіх КПВВ на в'їзд на територію, яку контролює Україна, найманці щоденно пропускають людей лише на пішохідному в Станиці Луганській. Інші - на в'їзд закриті або окупанти звідти людей випускають лише один-два дні на тиждень.

Тим часом керівництво Збройних сил України вкотре нагадує, що українські бійці стоять на позиціях, які уже кілька років облаштовані, які передбачені Мінськими угодами. Ніякого наступу Україна не планує, а вся інформація від окупантів- це інформаційні провокації для залякування, підняття паніки і спробі інших дій з боку Кремля.

Новини з фронту: війна триває чи не по всій лінії розмежування, двоє військових загинули

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