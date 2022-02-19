Обострение на Донбассе: среди украинских бойцов есть первые потери

Боевые действия продолжаются чуть ли не по всей линии разграничения.

В субботу, 19 февраля, на третий день мощного противостояния, провоцируемого на Донбассе пророссийскими боевиками, среди бойцов ВСУ появились первые потери. Сегодня двое военных на фронте погибли, четверо — получили ранения разной степени тяжести. От рассвета до сих пор война идет чуть ли не на всей линии разграничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Третьи сутки обострения на Донбассе начались с обстрелов со стороны боевиков — они продолжаются на разных участках фронта. Несколько часов назад было сражение в Станице Луганской, стреляют также в районе Приазовья.

Уже в семь утра появилась информация о погибшем бойце. Известно, что осколок после выстрела вражеской артиллерии попал в голову военному, он погиб на месте.

Еще один боец получил травмы несовместимые с жизнью. Было это после обеда возле донецкого аэропорта. Также известно, что двое из четырех раненых были на позициях на Светлодарской дуге и под ДАПом.

Штаб операции объединенных сил насчитал за сегодняшний день 70 обстрелов, шесть десятков из них – мощным, запрещенным оружием. Такими были даны по состоянию на 17.00. Есть информация, что российские наемники уже выпустили более 2 тысяч 200 снарядов разного калибра.

После обеда боевики ударили по КПВВ "Счастье". Это уже второй подобный обстрел пункта пропуска за два последних дня. Из всех КПВВ на въезд на контролируемую Украиной территорию наемники ежедневно пропускают людей только на пешеходном в Станице Луганской. Другие — на въезд закрыты или оккупанты людей пропускают всего один-два дня в неделю.

Между тем, руководство Вооруженных сил Украины в очередной раз напоминает, что украинские бойцы стоят на позициях, которые уже несколько лет обустроены, которые предусмотрены Минскими соглашениями. Никакого наступления Украина не планирует, а вся информация от оккупантов – это информационные провокации для устрашения, поднятия паники и попытки других действий со стороны Кремля.

Новости с фронта: война продолжается чуть ли не по всей линии разграничения, двое военных погибли

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