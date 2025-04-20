Заморозки у травні зіпсують погоду: синоптики вразили прогнозом

У травні очікується похолодання / © Associated Press

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Погода в Україні у травні знову готує сюрпризи. Синоптики вже зробили попередній прогноз.

До чого готуватися українцям і про що попереджають синоптики — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Цього року початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Синоптики попереджають, що замість очікуваного весняного тепла до деяких регіонів може увірватися арктичне повітря і, попри тепло, яке нарешті повернулося до України, на початку травня знову очікуються морози.

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Згідно з прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок в період від 2 до 4 травня.

На сайті Meteo.ua повідомляється, що в Києві у суботу, 3 травня, та у неділю, 4 травня, температура повітря вночі становитиме від -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 — +14 градусів тепла. З травня можливі незначні опади.

У Черкасах теж очікуються заморозки 3 та 4 травня. Температура опуститься до 0 градусів в нічні години. Вдень буде значно тепліше від +8 до +12 градусів. У суботу, 3 травня, можливий невеликий дощ, 4 травня — сонячно.

У Львові значне пониження температури можливе 2 та 3 травня. Вночі — від -2 градусів, вдень — значно тепліше, від +7 до +10 градусів тепла. У п’ятницю, 2 травня, хмарно з проясненням, можливий дощ.

У Сумах заморозки очікуються 3 та 4 травня. Температура повітря вночі становитиме від -2 градусів морозу, вдень буде тепло — від +6 до +11 градусів тепла.

У суботу, 3 травня, можливі короткочасні опади.

У Чернігові 3 та 4 травня стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів у нічні години. Вдень потеплішає до +13 градусів. У суботу, 3 травня, можливі опади, у неділю, 4 травня, переважатиме хмарна погода.

Тим часом метеорологиня Наталія Голеня нагадала, що травень — перехідний місяць, і такі коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози.

Згодом, уже в середині місяця, в Україні починають з’являтися літні атмосферні явища: грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по-справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище +15 °C.

Про те, що перша декада травня буде холодною застерігає і народний синоптик із Волині Володимир Деркач. В коментарі «Главреду» він зазначив, що помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а вже ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади.

Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто — короткочасні зливи все ж траплятимуться.

Натомість третя декада, за словами Деркача, знову принесе погіршення погодних умов. Можливе зниження температури, вітри та вологість. Наприкінці місяця, втім, слід очікувати повернення тепла — не літнього, але комфортного.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня — 21-27 квітня, переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але вихідними похолодає, а також пройдуть дощі.