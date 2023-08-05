Зелена мавпа-втікачка наробила переполоху на Хмельниччині

Звідки тварина з африканських саван з'явилася у Карпівцях місцеві спочатку і гадки не мали

Зелену мавпу-втікачку, яка зчинила переполох у селі на Хмельниччині, - спіймали. Тварина втекла з домашнього вольєра, кидалася на людей і навіть покусала 14-річну дівчину. Після цього в селі підняли ґвалт - утікачку намагалися зловити, але марно, вона завжди тікала. Як усе ж таки вдалося затримати невловиму - та звідки вона взялася в селі, - йдеться у сюжеті ТСН.

Спочатку екзотичній гості у селі зраділи. Вона стала зіркою місцевого інстаграму - люди знімали її мандри та намагалися нагодувати. Тішилися мавпі карпівчани, доки вона не вкусила 14 річну Карину і дівчині не призначили терапію від сказу. Люди почали шукати господарів мавпи та заявили на тварину у поліцію.

З'ясувалося, що мавпа - ссавець, на ім'я Гарік і він переселенець. У село приїхав з початком великої війни з Харкова і оселився у цій хаті. На подвір'ї тут і досі клітка, з якої вочевидь і почалися пригоди Гаріка. Господарі ні з ТСН, ні з поліцією говорити не хочуть.

Переполох у Карпівцях тривав кілька днів, поліції довелося розгорнути справжню спецоперацію. Спіймати Гаріка вдалось завдяки підступному плану двох подруг, які спокусили його ласощами і заманили до хати.

А далі за втікача взялася поліція. Гаріка посадили до клітки і відвезли ветеринарам. У шпиталі для тварин визначили, що мавпа доглянута, має добрий апетит і ймовірніше за все не хворіє на сказ.

На Хмельниччині на дитину нападає мавпа: екзотичну втікачку ловили всім селом

Проте втікача посадили на двотижневий карантин, після якого він переїде до місцевого реабілітаційного центру.

Нагадаємо, в Австралії на пляжі виявили рештки загадкової істоти, яка схожа на русалку. Знахідка неабияк налякала жінку.

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