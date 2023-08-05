Беглец-обезьяна наделала переполоху на Хмельнитчине

Откуда животное из африканских саванн появилось в Карповцах местные изначально и не подозревали.

Зеленую беглую обезьяну, поднявшую переполох в селе на Хмельнитчине, — поймали. Животное сбежало из домашнего вольера, бросалось на людей и даже покусало 14-летнюю девушку. После этого в деревне подняли насилие — беглянку пытались поймать, но тщетно, она всегда убегала. Как все же удалось задержать неосязаемое — но откуда она взялась в деревне, — говорится в сюжете ТСН.

Сначала экзотической гостье в деревне обрадовались. Она стала звездой местного инстаграма — люди снимали ее странствия и пытались накормить. Радовались обезьяны карповчане, пока она не укусила 14-летнюю Карину и девушке не назначили терапию от бешенства. Люди стали искать хозяев обезьяны и заявили на животное в полицию.

Выяснилось, что обезьяна – млекопитающее, по имени Гарик и он переселенец. В деревню приехал с началом большой войны из Харькова и поселился в этом доме. Во дворе здесь до сих пор клетка, с которой очевидно и начались приключения Гарика. Хозяева ни с ТСН, ни с полицией говорить не хотят.

Переполох в Карповцах длился несколько дней, полиции пришлось развернуть настоящую спецоперацию. Поймать Гарика удалось благодаря коварному плану двух подруг, которые соблазнили его лакомством и заманили в дом.

А дальше беглеца взялась полиция. Гарика посадили в клетку и увезли ветеринарам. В госпитале для животных определили, что обезьяна ухожена, имеет хороший аппетит и вероятнее всего не болеет бешенством.

В Хмельницкой области на ребенка нападает обезьяна: экзотическую беглянку ловили всем селом

Однако беглеца посадили на двухнедельный карантин, после которого он переедет в местный реабилитационный центр.

Напомним, в Австралии на пляже обнаружили останки загадочного существа, похожего на русалку. Находка изрядно испугала женщину.

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