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Смачний десерт до чаю без жодного печива та випікання

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1194
Час на прочитання
1 хв
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Смачний десерт до чаю без жодного печива та випікання

торт без випікання та печива

Рецепт дуже смачного десерту, який не потрібно випікати, для якого не потрібне печиво, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо як швидко приготувати  тортик зі борошна без випікання, який сподобається всім.

Інгредієнти для десерту

  • борошно - 250 г,
  • масло вершкове - 150 г,
  • цукор - 70 г або три столових ложки без верху,
  • сметана - 500 г,
  • яйця - 2 шт.,
  • крохмаль кукурудзяний - 2 ст. л,
  • ванілін —  пакетик,
  • цукор - 15 г

Приготування основи десерту

  • Заморожуємо вершкове масло.
  • Змішуємо борошно з тертим замороженим маслом та цукром.
  • Перемішуємо, перетворюємо масу на крихту.
  • Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо на невеликому вогні, постійно перемішуючи до золотистого кольору. Охолоджуємо крихту.

Приготування крему

  • Змішуємо сметану, яйця, крохмаль, ванілін та 15 г цукру., перемішуємо.
  • Варимо на маленькому вогні до густого стану.
  • Охолоджуємо та збиваємо міксером.

Готуємо десерт

Тепер легко формуємо тортик з допомогою форми або кільця. Викладаємо шар крихти, трамбуємо. Зверху кладемо шар крему. Потім знову шар крихти та шар крему. Ставимо десерт в холодильник мінімум на 3 години. Самчного.

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Дата публікації
Перегляди
1194
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