Смачний десерт до чаю без жодного печива та випікання

Рецепт дуже смачного десерту, який не потрібно випікати, для якого не потрібне печиво, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо як швидко приготувати тортик зі борошна без випікання, який сподобається всім.

Інгредієнти для десерту

борошно - 250 г,

масло вершкове - 150 г,

цукор - 70 г або три столових ложки без верху,

сметана - 500 г,

яйця - 2 шт.,

крохмаль кукурудзяний - 2 ст. л,

ванілін — пакетик,

цукор - 15 г

Приготування основи десерту

Заморожуємо вершкове масло.

Змішуємо борошно з тертим замороженим маслом та цукром.

Перемішуємо, перетворюємо масу на крихту.

Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо на невеликому вогні, постійно перемішуючи до золотистого кольору. Охолоджуємо крихту.

Приготування крему

Змішуємо сметану, яйця, крохмаль, ванілін та 15 г цукру., перемішуємо.

Варимо на маленькому вогні до густого стану.

Охолоджуємо та збиваємо міксером.

Готуємо десерт

Тепер легко формуємо тортик з допомогою форми або кільця. Викладаємо шар крихти, трамбуємо. Зверху кладемо шар крему. Потім знову шар крихти та шар крему. Ставимо десерт в холодильник мінімум на 3 години. Самчного.

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