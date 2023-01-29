Смачний десерт до чаю без жодного печива та випікання

Рецепт дуже смачного десерту, який не потрібно випікати, для якого не потрібне печиво, читайте в матеріалі ТСН.ua
Розповідаємо як швидко приготувати тортик зі борошна без випікання, який сподобається всім.
Інгредієнти для десерту
- борошно - 250 г,
- масло вершкове - 150 г,
- цукор - 70 г або три столових ложки без верху,
- сметана - 500 г,
- яйця - 2 шт.,
- крохмаль кукурудзяний - 2 ст. л,
- ванілін — пакетик,
- цукор - 15 г
Приготування основи десерту
- Заморожуємо вершкове масло.
- Змішуємо борошно з тертим замороженим маслом та цукром.
- Перемішуємо, перетворюємо масу на крихту.
- Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо на невеликому вогні, постійно перемішуючи до золотистого кольору. Охолоджуємо крихту.
Приготування крему
- Змішуємо сметану, яйця, крохмаль, ванілін та 15 г цукру., перемішуємо.
- Варимо на маленькому вогні до густого стану.
- Охолоджуємо та збиваємо міксером.
Готуємо десерт
Тепер легко формуємо тортик з допомогою форми або кільця. Викладаємо шар крихти, трамбуємо. Зверху кладемо шар крему. Потім знову шар крихти та шар крему. Ставимо десерт в холодильник мінімум на 3 години. Самчного.
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