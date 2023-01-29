Херсон – під масованим ударом Росії: багато постраждалих та загиблих (фото)

Росія масовано обстрілює з артилерії Херсон. Окупанти свідомо б'ють по житлових кварталах міста, внаслідок атаки багато постраждалих та є загиблі.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Також читайте У Кремлі відреагували на заяву Шольца про переговори з Путіним

Міністерство охорони здоров'я додає, що окупаційні війська обстрілюють обласну клінічну лікарню у Херсоні. Через ворожу атаку поранена медсестра. Більше інформації станом на зараз немає.

В ОДА просять херсонців пройти до укриття заради власної безпеки.

"Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці", - закликає місцева влада.

Заступник голови Херсонської облради показав фото наслідків російської атаки по медзакладу. На кадрах видно пошкоджену будівлю - вибиті вікна, зруйновані стіни.

До слова, повіряної тривоги в Херсонській області немає. Наразі невідомо про кількість постраждалих та жертв.

Додамо, вибухи у деокупованому Херсоні лунали в обід. Спочатку про звуки вибухи стало відомо близько 12:50. Знову про те, що в місто гучно, повідомили о 13:15.

О 15:26 міська рада поінформувала, що цілями окупантів стали кладські приміщення, лікарня, автостанція, шкільний майданчик. За даними міськради, станом на зараз відомо про одну загиблу та двох поранених, але інформація уточнюється.

"Загалом станом на 14.00 годину було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Станом на 17.35 29 січня відомо про 9 постраждалих: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення. Про це повідомили в Херсонській ОВА.



"Під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестру та працівницю буфету. Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Обстріли Херсонщини

За минулу добу артилерійських обстрілів окупантів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон. Через ворожі обстріли РФ поранена одна людина.

У селі Благодатне місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Як з'ясувалося, чоловік підірвався на російській міні. Постраждалий перебуває у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу.

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.