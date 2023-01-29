Вкусный десерт к чаю без печенья и выпечки

Рецепт вкусного десерта, который не нужно выпекать, для которого не нужно печенье, читайте в материале ТСН.ua
Рассказываем как быстро приготовить тортик из муки без выпечки, который понравится всем.
Ингредиенты для десерта
- мука — 250 г,
- масло сливочное – 150 г,
- сахар – 70 г или три столовых ложки без верха,
- сметана — 500 г,
- яйца – 2 шт.,
- крахмал кукурузный – 2 ст. л,
- ванилин — пакетик,
- сахар – 15 г
Приготовление основы десерта
- Замораживаем сливочное масло.
- Смешиваем муку с тертым замороженным маслом и сахаром.
- Перемешиваем, превращаем массу в крошку.
- Высыпаем крошку на сухую сковороду и обжариваем на небольшом огне, постоянно перемешивая до золотистого цвета. Охлаждаем крошку.
Приготовление крема
- Смешиваем сметану, яйца, крахмал, ванилин и 15 г сахара, перемешиваем.
- Варим на маленьком огне до густого состояния.
- Охлаждаем и взбиваем миксером.
Готовим десерт
Теперь легко формируем тортик с помощью формы или кольца. Выкладываем слой крошки, трамбуем. Сверху кладем слой крема. Затем снова слой крошки и слой крема. Ставим десерт в холодильник минимум на 3 часа. Приятного апетита.
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