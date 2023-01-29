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Вкусный десерт к чаю без печенья и выпечки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2242
Время на прочтение
1 мин
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Вкусный десерт к чаю без печенья и выпечки

торт без выпечки и печенья

Рецепт вкусного десерта, который не нужно выпекать, для которого не нужно печенье, читайте в материале ТСН.ua

Рассказываем как быстро приготовить тортик из муки без выпечки, который понравится всем.

Ингредиенты для десерта

  • мука — 250 г,
  • масло сливочное – 150 г,
  • сахар – 70 г или три столовых ложки без верха,
  • сметана — 500 г,
  • яйца – 2 шт.,
  • крахмал кукурузный – 2 ст. л,
  • ванилин — пакетик,
  • сахар – 15 г

Приготовление основы десерта

  • Замораживаем сливочное масло.
  • Смешиваем муку с тертым замороженным маслом и сахаром.
  • Перемешиваем, превращаем массу в крошку.
  • Высыпаем крошку на сухую сковороду и обжариваем на небольшом огне, постоянно перемешивая до золотистого цвета. Охлаждаем крошку.

Приготовление крема

  • Смешиваем сметану, яйца, крахмал, ванилин и 15 г сахара, перемешиваем.
  • Варим на маленьком огне до густого состояния.
  • Охлаждаем и взбиваем миксером.

Готовим десерт

Теперь легко формируем тортик с помощью формы или кольца. Выкладываем слой крошки, трамбуем. Сверху кладем слой крема. Затем снова слой крошки и слой крема. Ставим десерт в холодильник минимум на 3 часа. Приятного апетита.

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Дата публикации
Просмотры
2242
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